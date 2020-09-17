Блокировать создание ВСК по «вагнеровцам» обещает фракция Зеленского — Верховная Рада

https://racurs.ua/n143940-blokirovat-sozdanie-vsk-po-vagnerovcam-obeschaut-vo-frakcii-zelenskogo.html

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Создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде о сливе спецоперации против «вагнеровцев», в котором СМИ подозревают топ-чиновников Офиса президента, пообещал блокировать глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Об этом «слуга» заявил в комментарии журналистам 17 сентября.

Есть вопрос доступа и допуска к государственной тайне. Например, я в комитете Рады по вопросам национальной обороны и безопасности. И у нас не все члены комитета имеют доступ… Если, допустим, эта спецоперация… была выполнена вместе со спецслужбами других стран, то вы думаете, что это будет одобрено спецслужбами других стран, если их закрытые отношения будут обсуждаться в обществе? — сказал Арахамия.

Он рассказал, что в подкомитете по разведке присутствовали представители всех фракций, которые могут получить допуск и доступ и выяснить все обстоятельства в закрытом формате, для того, чтобы кратко, не разглашая гостайну, доложить обществу о существовании или отсутствии измены.

Я не понимаю, зачем политизировать деятельность спецслужб. Это глупость. Партия «Голос» хотела зачем-то это сделать. У нас была длительная дискуссия. Я довел до них свое мнение, что если вы хотите действительно разобраться, приходите на комитет по разведке… Еще раз повторяю. Я буду блокировать лично. Я считаю, что все руководители спецслужб, кто участвовал и не участвовал, все без исключения,… это вообще ерунда, — заявил Арахамия.



Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления. Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.