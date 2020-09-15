О трех производствах по «вагнеровцам» заговорила Венедиктова

https://racurs.ua/n143840-o-treh-proizvodstvah-po-vagnerovcam-zagovorila-venediktova.html

Ракурс

Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая 15 сентября неожиданно пришла в Верховную Раду, рассказала, расследует ли ее ведомство слив спецоперации по «вагнеровцам», в котором СМИ подозревают представителей Офиса президента и других высокопоставленных чиновников.

У нас есть три уголовных производства по так называемым «вагнеровцам». Первое из них было открыто как только появилась информация в СМИ (в частности в соцсети Фейсбук от некоторых народных избранников). Поэтому реакция Госбюро расследований была сразу же, следствие продолжается, — заявила глава Офиса генпрокурора за парламентской трибуной в ответ на вопрос нардепов.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Нардепы от «ЕС» заявили о наличии доказательств сорванной спецоперации и призвали немедленно создать ВСК.

Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.