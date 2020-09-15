Про три провадження щодо “вагнерівців” заговорила Венедіктова — справа “вагнерівців”

https://racurs.ua/ua/n143840-pro-try-provadjennya-schodo-vagnerivciv-zagovoryla-venediktova.html

Ракурс

Генпрокурор Ірина Венедіктова, яка 15 вересня несподівано завітала у Верховну Раду, розповіла, чи розслідує її відомство злив спецоперації щодо «вагнерівців», у котрому ЗМІ підозрюють топ-чиновників Офісу президента та інших високопосадовців.

У нас є три кримінальні провадження щодо так званих «вагнерівців». Перше з них було відкрито як тільки з’явилася інформація у ЗМІ (зокрема у соцмережі Фейсбук від деяких народних обранців). Тому реакція Держбюро розслідувань була одразу ж і слідство триває, — заявила глава Офісу генпрокурора за парламентською трибуною у відповідь на запитання нардепів.

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Нардепи від «ЄС» заявили про наявність доказів щодо зірваної спецоперації проти «вагнерівців» та закликали негайно створити відповідну ТСК.

Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.