Під час акції «Будильники для депутатів від жертв воєнних злочинів» біля Верховної Ради, скріншот відео

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Біля Верховної Ради в Києві відбувається акція «Будильники для депутатів від жертв воєнних злочинів», учасники якої вимагають ухвалити законопроект про воєнних злочинців (№ 2689).

Щоб нагадати депутатам про цей законопроект, учасники акції принесли з собою будильники, заведені людьми, котрі вижили в полоні, повідомляє телеканал «Еспресо».

Організатори акції зазначають, що у чинному законодавстві відсутнє покарання за злочини проти людяності, а норми щодо покарань за воєнні злочини складно застосувати на практиці.

Водночас кваліфікація таких злочинів як звичайних, наприклад як тероризму, призводить до того, що злочинці отримують менші терміни покарання та можуть підпасти під амністію. Крім того, в такому разі розслідування злочинів обмежене термінами давності.

На думку активістів, ухвалення законопроекту № 2689 дасть сигнал окупантам, що їх можуть покарати за скоєні злочини.

Також в межах акції відбувається презентація мистецького проекту PLUS 1, котрий за допомогою фотопортретів розповідає історії родин постраждалих від російських воєнних злочинів в Україні.

Нагадаємо, законопроект № 2689 було подано до Верховної Ради наприкінці грудня 2019 року.