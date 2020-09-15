Во время акции «Будильники для депутатов от жертв военных преступлений» возле Верховной Рады, фото: «Еспресо»

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Возле Верховной Рады в Киеве проходит акция «Будильник для депутатов от жертв военных преступлений», участники которой требуют принять законопроект о военных преступниках (№ 2689).

Чтобы напомнить депутатам об этом законопроекте, участники акции принесли с собой будильники, заведенные людьми, которые выжили в плену, сообщает телеканал «Эспрессо».

Организаторы акции подчеркивают, что в действующем законодательстве отсутствует наказание за преступления против человечности, а нормы относительно наказаний за военные преступления сложно применить на практике.

В то же время квалификация таких преступлений как обычных, например как терроризма, приводит к тому, что преступники получают меньшие сроки наказания и могут попасть под амнистию. Кроме того, в таком случае расследования преступлений ограничено сроками давности.

По мнению активистов, принятие законопроекта № 2689 даст сигнал оккупантам, что их могут наказать за совершенные преступления.

Также в рамках акции происходит презентация проекта PLUS 1, который с помощью фотопортретов рассказывает истории семей пострадавших от российских военных преступлений в Украине.

Напомним, законопроект № 2689 был подан в Верховную Раду в конце декабря 2019 года.