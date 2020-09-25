«Слуги Народу» беруть родичів помічниками. Фото: volynnews.com

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Народні депутати з фракції «Слуга народу» призначили своїми помічниками дружин, братів та інших родичів.

Помічниками нардепів стали дружини братів депутатів Стефанчуків. Марина Стефанчук, яка є дружиною віце-спікера ВРУ Руслана Стефанчука, працює помічником у Данила Гетманцева. А Оксана Музика-Стефанчук допомагає своєму чоловікові Миколі Стефанчуку. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Парламентар Людмила Буймістер призначила помічником свого чоловіка. Дружини працюють помічницями у Юрія Корявченкова та Ігоря Василіва. Брати Олександра Скічка, Георгія Мазурашу і Богдана Яременка працевлаштувалися помічниками цих нардепів.

У всіх цих випадках йдеться про призначення на громадських засадах, тобто без зарплати. Однак ці помічники отримують доступ до Верховної Ради.

Народний депутат Юрій Кісєль працевлаштував помічником Микиту Шефіра — сина першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Спочатку Шефір-молодший отримав зарплатню у 6 тис. грн, але згодом Кісєль вже попросив Раду про збільшення зарплати вчетверо — до 24 тис. грн. Більше того, два місяці поспіль Шефіру-молодшому виписували премію у 20 тис. грн.

А «слуга» Максим Березін спершу хотів призначити помічником брата. Той мав би отримувати зарплату в 48 тис. грн. Але згодом після подання заяви Березін її забрав і призначив брата помічником на громадських засадах.

Нардеп Ігор Копитін не лише зробив свого брата Володимира помічником нардепа, його ще й призначили радником підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Депутат Володимир Тимофийчук призначив помічником родича Богдана Тимофийчука і попросив для нього зарплату у 24 тис. грн. НАЗК назвало це порушенням закону, тому справа вже у суді.

Парламентар Марина Нікітіна на другий день після складання присяги депутата домоглася призначення свого чоловіка помічником-консультантом. Він пропрацював на цій посаді шість місяців і заробив майже 100 тис. грн.

Нагадаємо, навесні президент Володимир Зеленський заперечував кумівство у владі. Глава держави запевняв, що жодного кума чи близького друга не призначив у владу.