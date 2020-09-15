Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Алексей Навальный. Фото: РБК

Алексей Навальный впервые показался после отравления (ФОТО)

15 сен 2020, 16:13
999

Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, впервые показался на фото после отравления «Новичком».

Политик сидит на больничной койке в клинике «Шарите», а рядом с ним находятся его жена, дочь и сын. Соответствующее фото появилось сегодня, 15 сентября, на странице политика в Instagram.

Свое фото оппозиционер подписал обращением к своим сторонникам. Также он рассказал, что все еще чувствует себя беспомощным, но уже может самостоятельно дышать. Также врачи разрешают ему ненадолго вставать с кровати.

Алексей Навальный вместе с женой и детьми. Фото: Instagram

Отмечается, что после лечения в клинике Навальный планирует вернуться в Россию и продолжать свою деятельность.

Больница «Шарите», где сейчас лежит Алексей Навальный, остается под охраной. Под стенами клиники дежурит полицейский автобус.


Напомним, ранее мы сообщали, что российский политик полностью пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением. В частности, оппозиционер вспомнил то, как потерял сознание в туалете самолета. Физически политику удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

Алексея Навального пытались убить ядом «Новичок». Об этом заявили сразу несколько независимых лабораторий. Повторный анализ проб провели лаборатории во Франции и Швеции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров