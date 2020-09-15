Алексей Навальный. Фото: РБК

https://racurs.ua/n143859-aleksey-navalnyy-vpervye-pokazalsya-posle-otravleniya-foto.html

Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, впервые показался на фото после отравления «Новичком».

Политик сидит на больничной койке в клинике «Шарите», а рядом с ним находятся его жена, дочь и сын. Соответствующее фото появилось сегодня, 15 сентября, на странице политика в Instagram.

Свое фото оппозиционер подписал обращением к своим сторонникам. Также он рассказал, что все еще чувствует себя беспомощным, но уже может самостоятельно дышать. Также врачи разрешают ему ненадолго вставать с кровати.





Отмечается, что после лечения в клинике Навальный планирует вернуться в Россию и продолжать свою деятельность.

Больница «Шарите», где сейчас лежит Алексей Навальный, остается под охраной. Под стенами клиники дежурит полицейский автобус.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский политик полностью пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением. В частности, оппозиционер вспомнил то, как потерял сознание в туалете самолета. Физически политику удастся восстановиться на 90%, а психически он уже полностью пришел в себя.

Алексея Навального пытались убить ядом «Новичок». Об этом заявили сразу несколько независимых лабораторий. Повторный анализ проб провели лаборатории во Франции и Швеции.