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Ракурс
Олексій Навальний. Фото: РБК

Навальний уперше поділився своїм фото після отруєння

15 вер 2020, 16:13
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Олексій Навальний, російський опозиційний політик, уперше показався на фото після отруєння «Новичком».

Політик сидить на лікарняному ліжку у клініці «Шаріте», а поруч із ним перебувають його дружина, дочка й син. Відповідне фото з’явилося сьогодні, 15 вересня, на сторінці політика в Instagram.

Своє фото опозиціонер підписав зверненням до своїх прихильників. Також він розповів, що все ще відчуває себе безпорадним, але вже може самостійно дихати. Лікарі вже дозволяють йому ненадовго вставати з ліжка.

Олексій Навальний разом із дружиною та дітьми. Фото: InstagramЗазначається, що після лікування в клініці Навальний планує повернутися до Росії і продовжувати свою діяльність. Лікарня «Шаріте», де зараз лежить Олексій Навальний, залишається під охороною. Під стінами клініки чергує поліцейський автобус.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський політик повністю опритомнів і згадав усі події перед отруєнням. Зокрема, опозиціонер згадав те, як втратив свідомість у туалеті літака. Фізично політику вдалося відновитися на 90%, а психічно він вже повністю прийшов до тями.

Олексія Навального намагалися вбити отрутою «Новичок». Про це заявили відразу кілька незалежних лабораторій. Повторний аналіз проб провели лабораторії у Франції і Швеції.

Джерело: Ракурс


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