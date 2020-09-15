Олексій Навальний. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n143859-navalnyy-upershe-podilyvsya-svoyim-foto-pislya-otruiennya.html

Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиційний політик, уперше показався на фото після отруєння «Новичком».

Політик сидить на лікарняному ліжку у клініці «Шаріте», а поруч із ним перебувають його дружина, дочка й син. Відповідне фото з’явилося сьогодні, 15 вересня, на сторінці політика в Instagram.

Своє фото опозиціонер підписав зверненням до своїх прихильників. Також він розповів, що все ще відчуває себе безпорадним, але вже може самостійно дихати. Лікарі вже дозволяють йому ненадовго вставати з ліжка.



Зазначається, що після лікування в клініці Навальний планує повернутися до Росії і продовжувати свою діяльність. Лікарня «Шаріте», де зараз лежить Олексій Навальний, залишається під охороною. Під стінами клініки чергує поліцейський автобус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський політик повністю опритомнів і згадав усі події перед отруєнням. Зокрема, опозиціонер згадав те, як втратив свідомість у туалеті літака. Фізично політику вдалося відновитися на 90%, а психічно він вже повністю прийшов до тями.

Олексія Навального намагалися вбити отрутою «Новичок». Про це заявили відразу кілька незалежних лабораторій. Повторний аналіз проб провели лабораторії у Франції і Швеції.