Коронавирус в Украине.

https://racurs.ua/n144292-pochti-rekord-koronavirusa-v-ukraine-za-sutki-vyyavili-3-tys-565-sluchaev-infografika.html

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Коронавирус в Украине даже и не думает отступать, а наоборот — активно распространяется.

В четверг, 24 сентября, медики подтвердили почти рекордное количество инфицированных коронавирусом — 3 тыс. 565. Больше выявленных заболеваний было только 17 сентября — тогда заболели 3 тыс. 584 человека. Об этом 25 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 70 человек. Побороть коронавирус смогли 1 тыс. 675 пациентов. В четверг медики фиксировали 3 тыс. 793 подозрения на инфицирование COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 191 тыс. 671 человек, а выздоровели уже 85 тыс. 133 человека. Сейчас болеют 102 тыс. 711 человек, а умерли от коронавируса 3 тыс. 827 человек.

Больше всего случаев коронавируса 25 сентября фиксировали в таких регионах:

Киев — 380 новых инфицированных;

Харьковская область — 311 случаев;

Одесская область — 297 новых случаев;

Тернопольская область — 245 новых больных;

Днепропетровская область — 225 инфицированных.

За 24 сентября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области — 13 зараженных.

Напомним, 23 сентября коронавирус в Украине одолели рекордное количество больных. От COVID-19 выздоровели 1 тыс. 788 пациентов. За 23 сентября было зафиксировано еще 3 тыс. 372 случая коронавируса.