Росія окупувала український Крим у 2014 році, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n144307-sylove-povernennya-krymu-v-rnbo-ocinyly-shansy-ukrayiny-video.html

Ракурс

Крим, окупований Росією в період лютого-березня 2014 року, Україна наразі не може повернути силою.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос заявив про це в ефірі телеканалу «ДОМ», який здійснює мовлення для жителів тимчасово окупованих територій.

Кривонос зазначив, що Україна, яка наразі змушена відбивати російську агресію на Донбасі, не зможе вести війну «на два фронти».

Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свою землю, ми не потягнемо. По-перше, по матеріально-технічному потенціалу, по людському, в першу чергу — це людські втрати, — наголосив Кривонос.

Тому, на його думку, питання деокупації Криму слід передусім вирішувати шляхом активної співпраці зі світовими лідерами задля нарощування санкцій проти Росії, щоб довести країну-агресора до стану, коли вона буде змушена повернути Крим або «залишитися без штанів».

Плюс паралельно посилювати всередині країни обороноздатність, яка дасть спроможність за необхідності діяти силовими методами, — резюмував Кривонос.



Нагадаємо, у Держбюро розслідувань нещодавно розповіли, що саме дозволило Росії захопити український Крим у 2014 році.