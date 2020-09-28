Розширення санкцій за Керченський міст схвалили посли ЄС — ЗМІ — санкції проти Росії

https://racurs.ua/ua/n144410-rozshyrennya-sankciy-za-kerchenskyy-mist-shvalyly-posly-ies-zmi.html

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Санкції за Керченський міст та підрив територіальної цілісності й суверенітету України погодили посли країн-членів Європейського Союзу. Йдеться про розширення списку осіб щодо яких діятимуть санкційні обмеження.

Про це у Твіттер написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту. Рішення буде офіційно оформлено пізніше цього тижня, — написав він.

Раніше лунали заклики до запровадження санкцій проти осіб, пов’язаних із будівництвом Керченського мосту. У 2018 році ЄС ввів обмежувальні заходи стосовно шести російських компаній, які брали участь у будівництві.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили 15 травня. Його спорудження порушує низку двосторонніх угод між Україною та Росією, у зв’язку з чим МЗС ще в 2016 році подало до суду. Вартість будівництва цього скандального мосту у кілька разів перевищила витрати на підтримку регіональних доріг у РФ.