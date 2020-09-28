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Ракурс
Расширение санкций за Керченский мост одобрили послы ЕС — СМИ

Расширение санкций за Керченский мост одобрили послы ЕС — СМИ

28 сен 2020, 13:14
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Санкции за Керченский мост и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины согласовали послы стран-членов Европейского Союза. Речь идет о расширении списка лиц, против которых будут действовать санкционные ограничения.

Об этом в Твиттере написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе, — написал он.


Ранее звучали призывы к введению санкций против лиц, связанных со строительством Керченского моста. В 2018 году ЕС ввел ограничительные меры против шести российских компаний, участвовавших в строительстве.

Напомним, мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Его сооружение нарушает ряд двусторонних соглашений между Украиной и Россией. Стоимость строительства этого скандального объекта в несколько раз превысила расходы на поддержку региональных дорог в РФ.

Источник: Ракурс


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