Яніну Соколову допитають у справі «вагнерівців». Фото: telekritika.ua

https://racurs.ua/ua/n144409-yaninu-sokolovu-vyklykaly-na-dopyt-u-dbr-u-spravi-vagnerivciv-dokument.html

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Ведучу Яніну Соколову допитають у справі про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів приватної військової компанії «Вагнера».

Соколову викликали на допит до Державного бюро розслідувань. Правоохоронці хочуть з’ясувати, хто розголосив секретні відомості в цій справі. Про це Соколова повідомила 28 вересня на власній сторінці в Facebook.

Мене викликають на допит у ДБР. Ні, якщо ви думаєте, що це з приводу пошуку імені високопосадовця, який зірвав спецоперацію по «вагнерівцях», то ви помиляєтеся. Шукають тих, хто розголосив секретні відомості, — йдеться у повідомленні.

Ведуча опублікувала фото повістки у якій зазначається, що допит відбудеться 5 жовтня, об 11.00, у межах провадження «за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною другою, статті 328 ККУ, за фактом можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю та спричинило тяжкі наслідки». За словами Соколової, вона прийде на допит.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав вигадкою спецоперацію з бойовиками ПВК «Вагнера» у Білорусі. Єрмак стверджує, що це вигадана від початку й до кінця детективна історія.