Розмір компенсацій для сімей загиблих курсантів визначив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n144408-rozmir-kompensaciy-sim-yam-zagyblyh-kursantiv-vyznachyv-kabmin.html

Ракурс

Розмір компенсацій для сімей загиблих в катастрофі літака Ан-26 курсантів визначив Кабмін. Про це 28 вересня під час засідання погоджувальної ради парламентських фракцій повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Хочу висловити співчуття сім’ям загиблих курсантів та військових. Всі сім’ї загиблих отримають одноразові виплати, одноразові допомоги у розмірі понад 1,6 млн грн, — зазначив Мокан.

Також Верховна Рада у п’ятницю, 2 жовтня, під час «Години запитань до уряду» заслухає звіт віце-прем'єра Олега Уруського щодо розслідування причин авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом.

На сьогодні створено державну комісію для з’ясування усіх обставин трагедії та надання необхідної допомоги потерпілим. Також призначено додаткову, окрему комісію Міноборони та Генштабу Збройних сил України для розслідування авіакатастрофи, — розповів представник оборонного комітету Ради.



Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків. Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту.

Уламки літака Ан-26 зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в Чугуєві. Бортові самописці вже почали розшифровувати.