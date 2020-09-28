Коли оприлюднять результати розшифрування «чорних скриньок» з Ан-26, розповів уряд — авіакатастрофа під Чугуєвом

https://racurs.ua/ua/n144406-koly-opryludnyat-rezultaty-rozshyfruvannya-chornyh-skrynok-z-an-26-rozpoviv-uryad.html

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«Чорні скриньки» з Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом, уціліли. Процес зняття інформації з бортових самописців уже розпочався.

Про це повідомив у Фейсбук віце-прем'єр Олег Уруський.

«Чорні скриньки» знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня авіаційними експертами, під контролем Держбюро розслідувань розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно три-п'ять днів, — зазначив Уруський.

Чиновник також додав, що уламки літака Ан-26 зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 у Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною ДБР. Далі фахівці максимально зберуть літак у початковий стан.

Також вдалося встановити контакт з 20 родинами загиблих курсантів. До Харкова вже прибули 17 з них. Частину розмістили в готелі Міністерства оборони, ще частина — живуть у родичів в місті.

Сьогодні у родичів загиблих візьмуть забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків. Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту.