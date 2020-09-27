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В'ячеслав Злочевський вцілів в авіакатастрофі на Харківщині, фото: Олексій Кучер

Авіакатастрофа на Харківщині — стало відомо, як вдалося вціліти одному з курсантів

27 вер 2020, 16:57
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Авіакатастрофа на Харківщині, яка сталася ввечері 25 вересня, забрала життя 26 з 27 курсантів та членів екіпажу, які перебували на борту літака Ан-26, котрий виконував планові навчальні польоти.

Стало відомо, як одному з курсантів — В’ячеславу Злочевському вдалося вціліти, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на голову Харківської ОДА Олексія Кучера.

За словами Кучера, Злочевського врятував збіг обставин — його прикрило від вогню уламки фюзеляжу.

Він додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився в певній «капсулі» з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав, — зазначив Кучер.

За словами голови ОДА, слідчі ДБР вже ставили питання Злочевському, він пригадує певні обставини авіакатастрофи. Отриману від курсанта інформацію наразі не розголошують.

Пізніше, я думаю, це стане відомим, — зазначив Кучер.


Кучер після розмови з начальником воєнного шпиталю, де на лікуванні перебуває Злочевський, у своєму Фейсбуці зазначив, що курсанта вже за тиждень можуть виписати, після чого він ще деякий час проходитиме реабілітацію.

Нагадаємо, Кучер нещодавно назвав ймовірну причину авіакатастрофи на Харківщині.


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