Ймовірну причину авіакатастрофи на Харківщині назвав голова ОДА

Ан 26. Фото: РБК

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Авіакатастрофа Ан-26 могла статися через затримку диспетчера. Відповідальний за посадку літака відповів пілоту на сигнал про неполадку лише через хвилину після запиту.

Водночас було відомо, що один з двигунів літака не працював. Про це повідомив глава облдержадміністрації Харківщини Олексій Кучер, передає «Громадське».

За його словами, це — одна з ключових версій авіакатастрофи. Він додав, що диспетчер вчинив так нібито через те, що садив інший борт. Наразі з’ясовується, чому був відданий пріоритет іншому борту. На думку Кучера, акценти слідства мають зміститися саме факти затримки відповіді від диспетчера.

Голова ОДА розповів, що звернувся до Державного бюро розслідувань (ДБР) і Військової прокуратури для того, щоб його версію перевірили. Серед інших версій він назвав теракт та несправність літака. Зі свого боку ДБР, яке проводить слідство у цій справі, серед версій теракт не називало.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розбитий Ан-26 востаннє ремонтували майже чверть століття тому. Строк його експлуатації мав закінчитися у 2022 році.