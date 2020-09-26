Єдиний уцілілий у катастрофі Ан-26 під Харковом розповів деталі трагедії

Уцілілий курсант. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n144357-iedynyy-ucililyy-u-katastrofi-an-26-pid-harkovom-rozpoviv-detali-tragediyi.html

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Авіакатастрофа під Харковом забрала життя 26 осіб. Серед курсантів, були на борту, вижила тільки одна людина. Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь та зайшов до останнього уцілілого у трагедії — курсанта В’ячеслава Золочівського.

Наразі він перебуває у лікарні в задовільному стані. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що президент відвідав Військово-медичний клінічний центр північного регіону, куди госпіталізували 20-річного курсанта льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Начальник центру Едуард Хорошун повідомив, що стан потерпілого — середньої тяжкості. Курсант отямився, хоча його спогади про подію сплутані. Золочівський розповів, що падіння літака сталося дуже швидко, і було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та члени екіпажу літака були знайомі та вже літали разом.

Повідомляється, що він не вистрибував з літака, а вижив всередині нього. У постраждалого порушена пам’ять, він втратив свідомість під час катастрофи. Після того як він отямився, він виліз з-під уламків літака і почав рятувати товариша. Завдяки цьому його друг отримав шанс вижити, але, на жаль, він помер від опіків наступного ранку після трагедії.

Наголосимо, що рятувальники на місці аварії літака Ан-26 під Чугуєвом в Харківській області завершили пошук тіл загиблих. Золочівський виявився єдиним, хто вижив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авіакатастрофа під Харковом, яка сталася 25 вересня, забрала життя 26 осіб. У зв’язку з цим була відновлена ​​хроніка подій трагедії.