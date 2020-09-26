Як падав курсантський Ан-26 — хроніка трагедії під Харковом

Ан 26. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n144356-yak-padav-kursantskyy-an-26-hronika-tragediyi-pid-harkovom.html

Ракурс

Авіакатастрофа під Харковом, яка сталася 25 вересня, забрала життя 26 осіб. У зв’язку з цим була відновлена ​​хроніка подій трагедії.

Так, на авіабазі Чугуїв проводилися планові навчальні польоти курсантів університету Повітряних сил на спеціальному навчальному літаку Ан-26Ш. Кораблем командував льотчик 2-го класу Богдан Кишеня. Його досвід польотів становив понад 700 годин, у тому числі на Ан-26. Також він мав досвід польотів на даному аеродромі. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

На борту були присутні сім членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил. Курсанти відпрацьовували свої завдання під час польотів.

Польоти за планом здійснювалися з 18.30 до 23.00. Умови для польотів були ідеальними, посадкова смуга добре освітлювалася. Вітер не спостерігався, температура повітря була нормальною для польотів. Після кожної посадки літак оглядався техніками на предмет неполадок. Майор Кишеня успішно здійснив п’ять вильотів з курсантами за вечір.

О 20.35 Ан-26 злетів з шостий групою, а вже о 20.38 екіпаж виявив несправність технічного приладу — на літаку різко впав тиск вимірювача крутного моменту лівого двигуна літака. Командир корабля негайно доповів керівнику польотів про несправність двигуна, і отримав команду припинити виконання завдання.

Ні керівник польотів, ні сам пілот не вважали ситуацію катастрофічною, оскільки вихід з ладу приладу або лівого двигуна не могли привести до неконтрольованого падіння літака, оскільки Ан-26 може здійснити політ на одному двигуні.

О 20.40 екіпаж запросив захід на посадку, а вже у 20.43 літак пройшов радіомаяк далекого приводу аеродрому і почав зниження. О 20.45 літак увімкнув фари на зниженні, однак різко відвернув вліво від злітної смуги і на відстані близько 1800 метрів від лінії Ан-26 врізався у лісопосадку.

Падіння відбулося поруч з автомобільною трасою, у зв’язку з чим очевидці спостерігали катастрофу зі своїх авто. Вони зазначають, що під час падіння в літаку нічого не горіло, а спалах стався вже після падіння.

Зазначається, що літак, що розбився, мав бортовий номер 76. Його заводський номер становив 56−08. Літак був випущений 21 жовтня 1977 року. 30 липня 1996-го літак пройшов ремонт на 410-му авіазаводі. Загальний наліт з моменту експлуатації — 5 тис. 985 годин. Він зробив 3 тис. 450 посадок. Граничний ресурс експлуатації літака визначено у 20 тис. льотних годин і 14 тис. посадок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив заборонити навчальні польоти на літаках АН до закінчення розслідування.