Наслідки російського авіаудару по селу Шестакове на Харківщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині — загинула людина (ФОТО)
Російські загарбники завдали авіаудару по селу Шестакове на Харківщині.
Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок влучання керованих авіабомб:
- повністю зруйновані два приватні будинки та дві господарчі споруди;
- пошкоджені щонайменше шість сусідніх приватних домоволодінь.
До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальники, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Всі вони працювали під загрозою повторних обстрілів, — зазначили у ДСНС.