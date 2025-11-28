Наслідки російського авіаудару по селу Шестакове на Харківщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210585-rashysty-vdaryly-kabamy-po-selu-na-harkivschyni-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали авіаудару по селу Шестакове на Харківщині.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання керованих авіабомб:

повністю зруйновані два приватні будинки та дві господарчі споруди;

пошкоджені щонайменше шість сусідніх приватних домоволодінь.