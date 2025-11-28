Новини
Наслідки російського авіаудару по селу Шестакове на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині — загинула людина (ФОТО)

28 лис 2025, 19:47
Російські загарбники завдали авіаудару по селу Шестакове на Харківщині.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання керованих авіабомб:

  • повністю зруйновані два приватні будинки та дві господарчі споруди;
  • пошкоджені щонайменше шість сусідніх приватних домоволодінь.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальники, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Всі вони працювали під загрозою повторних обстрілів, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по селу Шестакове на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


