Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по селу Шестаково Харьковской области, фото: ГСЧС
Рашисты ударили КАБами по селу на Харьковщине — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n210585-rashisty-udarili-kabami-po-selu-na-harkovschine-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали авіаудару по селу Шестакове на Харківщині.
Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок влучання керованих авіабомб:
- повністю зруйновані два приватні будинки та дві господарчі споруди;
- пошкоджені щонайменше шість сусідніх приватних домоволодінь.
До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальники, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Всі вони працювали під загрозою повторних обстрілів, — зазначили у ДСНС.