Последствия российского авиаудара по селу Шестаково Харьковской области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили КАБами по селу на Харьковщине — погиб человек (ФОТО)

28 ноя 2025, 19:47
999

Російські загарбники завдали авіаудару по селу Шестакове на Харківщині.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання керованих авіабомб:

  • повністю зруйновані два приватні будинки та дві господарчі споруди;
  • пошкоджені щонайменше шість сусідніх приватних домоволодінь.

До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальники, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Всі вони працювали під загрозою повторних обстрілів, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського авіаудару по селу Шестакове на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


