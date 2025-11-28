Последствия российского авиаудара по селу Шестаково Харьковской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники завдали авіаудару по селу Шестакове на Харківщині.

Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це сьогодні, 28 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок влучання керованих авіабомб:

повністю зруйновані два приватні будинки та дві господарчі споруди;

пошкоджені щонайменше шість сусідніх приватних домоволодінь.