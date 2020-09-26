Как падал курсантский Ан-26 — хроника трагедии под Харьковом

Ан 26. Фото: Лига

https://racurs.ua/n144356-kak-padal-kursantskiy-an-26-hronika-tragedii-pod-harkovom.html

Ракурс

Авиакатастрофа под Харьковом, которая произошла 25 сентября, унесла жизнь 26 человек. В связи с этим была восстановлена хроника событий трагедии.

Так, на авиабазе Чугуев проводились плановые учебные полеты курсантов университета Воздушных сил на специальном учебном самолете Ан-26Ш. Кораблем командовал летчик 2-го класса Богдан Кишеня. Его опыт полетов составлял более 700 часов, в том числе на Ан-26. Также он имел опыт полетов на данном аэродроме. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

На борту присутствовали семь членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил. Курсанты отрабатывали свои задачи во время полетов.

Полеты по плану осуществлялись с 18.30 до 23.00. Условия для полетов были идеальными, посадочная полоса была хорошо освещена. Ветер отсутствовал, температура воздуха была нормальной для полетов. После каждой посадки самолет осматривался техниками на предмет неполадок. Майор Кишеня успешно совершил пять вылетов с курсантами за вечер.

В 20.35 Ан-26 взлетел с шестой группой, а уже в 20.38 экипаж обнаружил неисправность технического прибора — на самолете резко упало давление измерителя крутящего момента левого двигателя самолета. Командир корабля немедленно доложил руководителю полетов о неисправности двигателя, и получил команду прекратить выполнение задания.

Ни руководитель полетов, ни сам пилот не посчитали ситуацию катастрофической, поскольку выход из строя прибора или левого двигателя не могли привести к неконтролируемому падению самолета, поскольку Ан-26 может осуществить полет на одному двигателе.

В 20.40 экипаж запросил заход на посадку, а уже в 20.43 самолет прошел радиомаяк дальнего привода аэродрома и начал снижение. В 20.45 самолет включил фары на снижении, однако резко отвернул влево от взлетной полосы и на расстоянии около 1800 метров от полосы Ан-26 врезался в лесопосадку.

Падение произошло рядом с автомобильной трассой, в связи с чем очевидцы наблюдали катастрофу из своих авто. Они отмечают, что во время падения в самолете ничего не горело, а возгорание произошло уже после падения.

Отмечается, что разбившийся самолет Ан-26Ш имел бортовой номер 76. Его заводской номер составлял 56−08. Самолет был выпущен 21 октября 1977 года. 30 июля 1996-го самолет прошел ремонт на 410-м авиазаводе. Общий налет с момента эксплуатации — 5 тыс. 985 часов. Он совершил 3 тыс. 450 посадок. Предельный ресурс эксплуатации самолета определен в 20 тыс. летных часов и 14 тыс. посадок.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил запретить учебные полеты на самолетах АН до окончания расследования.