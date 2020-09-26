Зеленский поручил запретить учебные полеты на самолетах АН

Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144355-zelenskiy-poruchil-zapretit-uchebnye-polety-na-samoletah-an.html

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Авиакатастрофа под Харьковом, произошедшая вчера, 25 сентября, стала причиной временного запрета полетов на самолетах АН на время следствия. Трагедия будет расследоваться специальной комиссией, которую принял Кабинет Министров Украины.

Родственники погибших получат компенсацию от государства. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании сегодня, 26 сентября.

Во время заседания правительство приняло решение о создании государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы. Возглавит следственную комиссию вице-премьер-министр Олег Уруский. Заместителем главы комиссии назначен министр обороны Андрей Таран.

В состав следственной комиссии также войдут:

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности Михаил Коваль;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр здравоохранения Максим Степанов;

заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров;

глава Госавиаслужбы Александр Бильчук;

глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин;

глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Все члены комиссии уже работают на месте трагедии. Премьер-министр поручил правительственной комиссии подготовить отчет по результатам своей работы до 25 октября. Для обеспечения объективного расследования Шмыгаль поручил министру обороны отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые были вовлечены в организацию полета.

Кроме этого, правительство приняло решение о выплате единовременной компенсации в размере 1 млн 576 тыс. грн семьям погибших. Выплаты предусмотрены законом о социальной защите военнослужащих и членов их семей.

Во время заседания правительства стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил запретить учебные полеты самолетов АН и их аналогов. Зеленский ожидает от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет досудебное расследование авиакатастрофы под Харьковом. Сейчас проверяются четыре возможные версии.