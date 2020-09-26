Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября, фото: МВД

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Авиакатастрофа под Харьковом, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева, унесла жизни по меньшей мере 26 человек.

Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет досудебное расследование этого инцидента. Пресс-служба ведомства рассказала, какие версии причин трагедии рассматривает следствие.

Проверяются четыре версии:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Отмечается, что для установления причин этой авиакатастрофы создана совместная комиссия, в которую, кроме следователей ГБР и Офиса генпрокурора, также вошли специалисты:

Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз;

Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса;

госпредприятия «Украэрорух»;

госпредприятия «Антонов»;

Главной инспекции Минобороны.

Уже проведены неотложные следственные действия:

специалисты провели осмотр места инцидента;

осуществлена ​​выемка необходимой документации,

допрошены свидетели;

назначены необходимые судебные экспертизы.

В СБУ сегодня, 26 сентября, заявили, что, по предварительной информации, непосредственного управления самолетом курсанты не совершали — управление совершал командир экипажа.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал детали авиакатастрофы под Харьковом.