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Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября, фото: МВД

ГБР назвало версии авиакатастрофы под Харьковом

26 сен 2020, 12:32
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Авиакатастрофа под Харьковом, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева, унесла жизни по меньшей мере 26 человек.

Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет досудебное расследование этого инцидента. Пресс-служба ведомства рассказала, какие версии причин трагедии рассматривает следствие.

Проверяются четыре версии:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Отмечается, что для установления причин этой авиакатастрофы создана совместная комиссия, в которую, кроме следователей ГБР и Офиса генпрокурора, также вошли специалисты:

  • Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз;
  • Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса;
  • госпредприятия «Украэрорух»;
  • госпредприятия «Антонов»;
  • Главной инспекции Минобороны.

Уже проведены неотложные следственные действия:


  • специалисты провели осмотр места инцидента;
  • осуществлена ​​выемка необходимой документации,
  • допрошены свидетели;
  • назначены необходимые судебные экспертизы.

В СБУ сегодня, 26 сентября, заявили, что, по предварительной информации, непосредственного управления самолетом курсанты не совершали — управление совершал командир экипажа.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал детали авиакатастрофы под Харьковом.

Источник: Ракурс


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