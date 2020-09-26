ГБР назвало версии авиакатастрофы под Харьковомhttps://racurs.ua/n144350-gbr-nazvalo-versii-aviakatastrofy-pod-harkovom.htmlРакурс
Авиакатастрофа под Харьковом, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева, унесла жизни по меньшей мере 26 человек.
Государственное бюро расследований (ГБР) осуществляет досудебное расследование этого инцидента. Пресс-служба ведомства рассказала, какие версии причин трагедии рассматривает следствие.
Проверяются четыре версии:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Отмечается, что для установления причин этой авиакатастрофы создана совместная комиссия, в которую, кроме следователей ГБР и Офиса генпрокурора, также вошли специалисты:
- Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз;
- Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса;
- госпредприятия «Украэрорух»;
- госпредприятия «Антонов»;
- Главной инспекции Минобороны.
Уже проведены неотложные следственные действия:
- специалисты провели осмотр места инцидента;
- осуществлена выемка необходимой документации,
- допрошены свидетели;
- назначены необходимые судебные экспертизы.
В СБУ сегодня, 26 сентября, заявили, что, по предварительной информации, непосредственного управления самолетом курсанты не совершали — управление совершал командир экипажа.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал детали авиакатастрофы под Харьковом.