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Ракурс
Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября, фото: ГСЧС

Умер курсант, пострадавший в авиакатастрофе под Харьковом

26 сен 2020, 11:50
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Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября во время проведения плановых учебных полетов самолета Ан-26, на борту которого находились 27 человек.

После падения самолета были обнаружены тела 22 погибших, еще трех ищут. Также были госпитализированы двое пострадавших курсантов. Один из них, который находился в критическом состоянии, умер. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Отмечается, что умерший курсант получил ожоги 90% поверхности тела. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако ожоги были крайне тяжелыми.

Также о смерти пострадавшего в авиакатастрофе сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 10.50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии — умер, — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.


Ранее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщал, что в критическом состоянии находился уроженец Львова, другой пострадавший — уроженец Харьковщины.

Напомним, другой пострадавший в этой авиакатастрофе находится в состоянии средней тяжести, его госпитализировали в военный госпиталь города Харькова.

Источник: Ракурс


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