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Последствия авиакатастрофы под Харьковом, фото: «112 Украина»

Авиакатастрофа под Харьковом — в Минздраве рассказали о состоянии уцелевших (ВИДЕО)

26 сен 2020, 10:51
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Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября. В результате падения в районе аэропорта Чугуева военного самолета АН-26, на борту которого находились 27 человек, погибли по меньшей мере 22 человека.

Двух пострадавших госпитализировали, еще трех ищут. Министр здравоохранения Максим Степанов во время видеобрифинга рассказал о состоянии госпитализированных.

Один из госпитализированных — в критическом состоянии, находится сейчас в 4-й городской больнице неотложной помощи Харькова.

Врачи-медики борются за его жизнь, его состояние оценивается как критическое, — отметил Степанов.

Другой курсант, состояние которого — средней тяжести, находится в военном госпитале города Харькова.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь одного из курсантов, который находится в критическом состоянии, — отметил министр. — Есть надежда, что им это удастся.


Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал детали авиакатастрофы в Харьковской области.

Источник: Ракурс


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