Случай спас курсанта от гибели в авиакатастрофе под Харьковом, фото — Громадське

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Ракурс

Авиакатастрофа военного Ан-26 под Харьковом в центре внимания всей страны. Как оказалось, на борту самолета, который совершал учебный полет, находилось не 28, а 27 человек.

Курсанта Александра Харченко в последний момент не допустили к полету.

Его на борту не было. Телефон горячей линии Харьковского национального университета Воздушных сил ВС Украины — 057−704−96−28, — сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее МВД и военные приводили разные данные о количестве погибших возле Чугуева на Харьковщине. В авиакатастрофе военного АН-24 выжили два человека, заявлял председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер с места происшествия.

Считалось, что на борту было 28 человек, из них семеро офицеров и 21 курсант. Самолет разбился при заходе на посадку. Причины катастрофы пока неизвестны.

Два человека выжили, еще трех ищут. По предварительной информации, те, кто выжил, выпрыгнули из самолета, когда он был на низкой высоте. Перед катастрофой пилот сообщил, что у судна отказал левый мотор, заявил председатель Харьковской ОГА. Однако он отметил, что во время учений иногда специально выключают один из моторов. Для опытного летчика это не является критической ситуацией.

В субботу в Харьков прилетит президент Украины. В правительстве создали государственную комиссию. Самолет упал в нескольких десятках метров от трассы Киев-Харьков.