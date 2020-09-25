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Загрязнение Салгира. Фото: Крым.Реалии

Загрязнение крупнейшей реки в оккупированном Крыму в тысячу раз превышает норму (ФОТО)

25 сен 2020, 22:50
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Вода в Крыму, которая соответствует санитарным нормам, является чрезвычайной редкостью, а водоемы полуострова страдают от загрязнения. Крупнейшая река оккупированного Крыма — Салгир — загрязнена канализационными стоками.

В рамках Симферополя превышение нормы загрязнения водоема превышает показатели в тысячи раз. Об этом заявил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крым. Реалии».

Загрязнение Салгира. Фото: Крым.РеалииСообщается, что в реку поступает почти 70 тыс. кубометров канализационных стоков, а загрязнение водоема в пределах Симферополя значительно превышает норму. Аксенов заявил, что обратился в федеральное ведомство, чтобы установить очистные сооружения в селе под Симферополем, но тамошняя система очистки канализационных стоков существенно отличается от других.


Кроме загрязнения, река Салгир существенно обмелела из-за засухи, которая накрыла весь полуостров.

Напомним, ранее мы сообщали, что спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вода, которая поставлялась на полуостров до аннексии по Северо-Крымскому каналу, «не принадлежит Украине».


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