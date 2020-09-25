Вспышка коронавируса закрыла на карантин одну из лабораторий в Одессе

Коронавирус у медика. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144339-vspyshka-koronavirusa-zakryla-na-karantin-odnu-iz-laboratoriy-v-odesse.html

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Коронавирус в Украине распространяется, а медики остаются в одной из групп риска заражения. Вирусологическая лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института приостановила тестирование жителей Одессы и области на коронавирус из-за инфицирования работников.

Весь биоматериал направлен в другую лабораторию. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров на брифинге.

Сообщается, что сейчас областной лабораторный центр Министерства здравоохранения получает ежедневно от 600 до 900 новых биоматериалов для проведения исследований на выявление коронавируса, и работает на пределе своих возможностей.

Отметим, что с начала эпидемии в Одессе провели почти 120 тыс. исследований на выявление коронавируса. Из них почти 60% тестирований произвел персонал областного лабораторного центра Минздрава. Остальные исследований выполнила вирусологическая лаборатория противочумного института и другие учреждения.

Вирусологическая лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института Минздрава Украины начала проводить ПЦР-исследования с конца апреля.

Напомним, ранее мы сообщали, что новые вспышки коронавируса зафиксировали в двух областях Украины. Так, COVID-19 обнаружили в Яришевском психоневрологическом интернате Винницкой области и на обувной фабрике в Житомире.