Спалах коронавірусу зачинив на карантин одну з лабораторій в Одесі

Коронавірус у медика. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144339-spalah-koronavirusu-zachynyv-na-karantyn-odnu-z-laboratoriy-v-odesi.html

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Коронавірус в Україні поширюється, а медики залишаються однією з груп ризику зараження. Вірусологічна лабораторія Українського науково-дослідного протичумного інституту призупинила тестування жителів Одеси та області на коронавірус через інфікування працівників.

Весь біоматеріал направили в іншу лабораторію. Про це заявив головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на брифінгу.

Повідомляється, що зараз обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я отримує щоденно від 600 до 900 нових біоматеріалів для проведення досліджень на виявлення коронавірусу, тому працює на межі своїх можливостей.

Наголосимо, що з початку епідемії в Одесі провели майже 120 тис. досліджень на коронавірус. З них майже 60% тестувань здійснив персонал обласного лабораторного центру МОЗ. Решту досліджень виконала вірусологічна лабораторія протичумного інституту та інші установи.

Вірусологічна лабораторія Українського науково-дослідного протичумного інституту МОЗ України розпочала ПЛР-дослідження на коронавірус з кінця квітня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нові спалахи коронавірусу зафіксували у двох областях України. Так, COVID-19 виявили у Яришівському психоневрологічному інтернаті Вінницької області та на взуттєвій фабриці в Житомирі.