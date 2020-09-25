Авіакатастрофа під Харковом — в МВС оприлюднили кількість загиблих

https://racurs.ua/ua/n144338-aviakatastrofa-pid-harkovom-v-mvs-opryludnyly-kilkist-zagyblyh.html

Ракурс

В авіакатастрофі під Харковом загинули 22 осіб, двоє осіб важко поранені.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Дані МВС постійно коригуються, спочатку у відомстві повідомили про 16 загиблих.

Літак не дотягнув до аеропорту в Чугуєві 2 км. Після падіння АН-26 ЗС України військової частини A 4104 загорівся.

На борту літака перебувало 28 осjби (серед них п’ять членів екіпажу). Це були військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

На місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими. На місце НП прибув голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Курсанти на місці падіння прочісують місцевість у пошуках постраждалих, а також обломків літака.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд створив відповідну комісію, а 26 вересня глава держави терміново прибуде до Харкова.