Авіакатастрофа. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n144337-viyskovyy-litak-z-kursantamy-rozbyvsya-vschent-na-harkivschyni-ie-zagybli-video.html

Ракурс

Військово-транспортний літак Ан-26 розбився біля Чугуївського військового аеродрому на Харківщині під час заходу на посадку. Інцидент стався близько 21.00 у п’ятницю, 25 вересня. В результаті падіння виникла пожежа.

На місце події вже прибули рятувальники. Про це повідомляють очевидці з місця події.





На борту літака були курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. За попередніми даними, є загиблі. Ще чотирьох відвезла швидка з опіками понад 90%. Інформація уточнюється.



Зазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі літак впав на гіпермаркет. Легкомоторний літак Y1 «Дельфін» Одеського авіаційного заводу розтрощився об дах магазину. Один пілот загинув на місці, другий помер незабаром від отриманих травм.