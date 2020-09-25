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Ракурс
Авіакатастрофа. Фото: Суспільне

Військовий літак з курсантами розбився на Харківщині — є загиблі (ВІДЕО)

25 вер 2020, 21:46
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Військово-транспортний літак Ан-26 розбився біля Чугуївського військового аеродрому на Харківщині під час заходу на посадку. Інцидент стався близько 21.00 у п’ятницю, 25 вересня. В результаті падіння виникла пожежа.

На місце події вже прибули рятувальники. Про це повідомляють очевидці з місця події.


На борту літака були курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. За попередніми даними, є загиблі. Ще чотирьох відвезла швидка з опіками понад 90%. Інформація уточнюється.

Допис командування ВСУ. Скріншот: РакурсЗазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі літак впав на гіпермаркет. Легкомоторний літак Y1 «Дельфін» Одеського авіаційного заводу розтрощився об дах магазину. Один пілот загинув на місці, другий помер незабаром від отриманих травм.

Джерело: Ракурс


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