Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144336-zelenskomu-nagadaly-scho-ievrosouz-ce-ne-bankomat.html

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Володимир Зеленський, президент України, провів зустріч з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. За його підсумками представник ЄС наголосив на важливості продовження реформ в Україні та боротьбі з корупцією.

Також він додав, що Україна потерпає від впливу олігархів. Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в Україні.

Боррель наголосив, що Європейський Союз залишається найпотужнішим партнером України, а угода про асоціацію є найбільш всеосяжною угодою, що має ЄС з будь-якою країною, що не є членом.

Він заявив, що Україна отримала від Євросоюзу 14 млрд євро, що є безпрецедентним рівнем підтримки. З 2007 року Європейський інвестиційний банк профінансував 43 проекти в Україні на суму у 6,45 млрд євро.

Під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським представник ЄС заявив, що Європейський Союз — «не благодійна організація і не банкомат». Він додав, що найкращий спосіб підтримувати Україну — допомогти з реформами.

Також він наголосив, що реформи в країні призупинилися через пандемію коронавірусу, і додав, що вплив олігархів на політику в Україні досить залишається значним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник дипломатії ЄС назвав умови надання Києву 1,2 млрд євро допомоги.