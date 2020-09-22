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Очільник дипломатії ЄС Боррель назвав умови надання Києву 1,2 млрд євро допомоги, скріншот відео

Очільник дипломатії ЄС назвав умови надання Києву 1,2 млрд євро допомоги

22 вер 2020, 17:04
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Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в обмін на реформи.

Про це під час свого візиту до Києва повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки — віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель.

На брифінгу після зустрічі з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою Боррель підтвердив готовність ЄС надати 1,2 млрд євро. Однак для цього Київ мусить взаємодіяти з МВФ і виконати всі вимоги щодо верховенства права в Україні.

Найбільший виклик нині — коронавірус. Євросоюз вже надав Україні 200 млн євро допомоги — це найбільша сума серед наших партнері в на східному напрямку. Ми готові надати ще 1,2 млрд євро, — повідомив Боррель.

Він також розповів, що наступного тижня разом із Шарлем Мішелем, головою Євроради, відвідає лінію зіткнення на Донбасі.

Візит Борреля до України розпочався із зустрічі з представниками громадянського суспільства та парламенту. Згодом головний дипломат ЄС зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, представниками ОБСЄ, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Меморандум і кредитну угоду з Єврокомісією щодо надання 1,2 млрд макрофінансової допомоги український уряд підписав у липні під час візиту очільника КМУ Дениса Шмигаля до Брюсселя.


Це найбільший транш Єврокомісії в межах так званої «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду з ЄС під час позачергового засідання 25 серпня. Ця фінансова допомога буде направлена ​​на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу. Кредит Україні видається на термін до 15 років. Згодом в українському парламенті розблокували отримання коштів, відхиливши постанову про скасування попереднього голосування.

Джерело: Ракурс


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