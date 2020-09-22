Глава дипломатии ЕС назвал условия предоставления Киеву 1,2 млрд евро помощи, скриншот видео

https://racurs.ua/n144175-glava-diplomatii-es-nazval-usloviya-predostavleniya-kievu-1-2-mlrd-evro-pomoschi.html

Ракурс

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза в обмен на реформы.

Об этом во время своего визита в Киев сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель.

На брифинге после встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Боррель подтвердил готовность ЕС предоставить 1,2 млрд евро. Однако для этого Киев должен взаимодействовать с МВФ и выполнить все требования касательно верховенства права в Украине.

Самый большой вызов сегодня — коронавирус. Евросоюз уже выделил Украине 200 млн евро помощи — это самая большая сумма среди наших партнеров на восточном направлении. Мы готовы предоставить еще 1,2 млрд евро, — сообщил Боррель.

Он также рассказал, что на следующей неделе вместе с Шарлем Мишелем, председателем Евросовета, посетит линию соприкосновения на Донбассе.

Визит Борреля в Украину начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Впоследствии главный дипломат ЕС встретился с президентом Владимиром Зеленским, представителями ОБСЕ, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении 1,2 млрд макрофинансовой помощи украинское правительство подписало в июле во время визита главы КМУ Дениса Шмыгаля в Брюссель.

Это самый большой транш Еврокомиссии в рамках так называемой «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии.

Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение с ЕС во время внеочередного заседания 25 августа. Эта финансовая помощь будет направлена ​​на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Кредит Украине выдается на срок до 15 лет. Впоследствии в украинском парламенте разблокировали получение средств, отклонив постановление об отмене предыдущего голосования.