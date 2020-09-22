Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Глава дипломатии ЕС назвал условия предоставления Киеву 1,2 млрд евро помощи, скриншот видео

Глава дипломатии ЕС назвал условия предоставления Киеву 1,2 млрд евро помощи

22 сен 2020, 17:04
999

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза в обмен на реформы.

Об этом во время своего визита в Киев сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности — вице-президент Еврокомиссии Хосеп Боррель.

На брифинге после встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой Боррель подтвердил готовность ЕС предоставить 1,2 млрд евро. Однако для этого Киев должен взаимодействовать с МВФ и выполнить все требования касательно верховенства права в Украине.

Самый большой вызов сегодня — коронавирус. Евросоюз уже выделил Украине 200 млн евро помощи — это самая большая сумма среди наших партнеров на восточном направлении. Мы готовы предоставить еще 1,2 млрд евро, — сообщил Боррель.

Он также рассказал, что на следующей неделе вместе с Шарлем Мишелем, председателем Евросовета, посетит линию соприкосновения на Донбассе.

Визит Борреля в Украину начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Впоследствии главный дипломат ЕС встретился с президентом Владимиром Зеленским, представителями ОБСЕ, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении 1,2 млрд макрофинансовой помощи украинское правительство подписало в июле во время визита главы КМУ Дениса Шмыгаля в Брюссель.


Это самый большой транш Еврокомиссии в рамках так называемой «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена ​​на преодоление негативных последствий пандемии.

Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение с ЕС во время внеочередного заседания 25 августа. Эта финансовая помощь будет направлена ​​на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Кредит Украине выдается на срок до 15 лет. Впоследствии в украинском парламенте разблокировали получение средств, отклонив постановление об отмене предыдущего голосования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров