Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144336-zelenskomu-napomnili-chto-evrosouz-eto-ne-bankomat.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. По его итогам представитель ЕС подчеркнул важность продолжения реформ в Украине и борьбу с коррупцией.

Также он добавил, что Украина по-прежнему страдает от влияния олигархов. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Боррель подчеркнул, что Европейский Союз остается самым мощным партнером Украины, а соглашение об ассоциации является наиболее всеобъемлющим соглашением.

Он заявил, что Украина получила от Евросоюза 14 млрд евро, что является беспрецедентным уровнем поддержки. С 2007 года Европейский инвестиционный банк профинансировал 43 проекта в Украине на сумму в 6,45 млрд евро.

Во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским представитель ЕС заявил, что Европейский Союз — «не благотворительная организация и не банкомат». Он добавил, что лучший способ поддерживать Украину — это оказывать помощь с реформами.

Также он отметил, что реформы в стране приостановились из-за пандемии коронавируса, и добавил, что влияние олигархов на политику в Украине остается значительным.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава дипломатии ЕС назвал условия предоставления Киеву 1,2 млрд евро помощи.