Местные выборы. Фото: Depo

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Ракурс

Местные выборы 2020 состоятся уже 25 октября, а поэтому кандидаты в мэры городов и представители политических партий активно скупают рекламу в социальных сетях. Гражданская сеть «Опора» подсчитала расходы партий и кандидатов в мэры.

Оказалось, что с начала сентября более 2 тыс. 210 страниц распространяли политическую рекламу. Соответствующий отчет по итогам мониторинга опубликован на сайте организации.

Эти страницы транслировали почти 19 тыс. 500 объявлений, на продвижение которых было потрачено почти 345 тыс. долл., Что составляет 9,7 млн гривен. Большая часть этих денег приходится на страницы партий.

За последние две недели 150 страниц различных политсил потратили на Facebook-рекламу более 186 тыс. долл. Наиболее щедрой на рекламу оказалась партия «За будущее», которая не пожалела на узнаваемость среди избирателей 60 тыс. долл.

На втором месте по затратам на рекламу в соцсетях оказалась президентская партия «Слуга народа». За 15 дней партия потратила более 36 тыс. долл. на 1 тыс. 424 рекламное сообщение. Эта сумма почти равна всем расходам партии на рекламу за лето.

Замыкает тройку сверхщедрых на рекламу кандидатов партия «Победа Пальчевского». Летом партия потратила на рекламу всего 12 тыс. долл, а за две недели осени — почти 15 тыс. На главной странице «Победа Пальчевского» было опубликовано самое дорогое сообщение — его стоимость Facebook оценивает в 3−3,5 тыс. долл.



Также в сентябре в соцсетях увеличилось количество рекламы, которая была заказана отдельными кандидатами в депутаты и кандидатами в мэры. Вместе они потратили 46 тыс. долл. на 2 тыс. 652 рекламных сообщений.

Больше всего денег на рекламу потратили кандидаты в мэры Киева Ирина Верещук и Виталий Кличко, кандидаты в мэры Львова Андрей Садовый и Игорь Васюник, а также кандидат в мэры Полтавы Андрей Матковский.

Ирина Верещук, баллотирующаяся в столичные мэры от «Слуги народа», потратила более 20 тыс. долл. на 1 тыс. 656 рекламных сообщений. Эта сумма больше, чем у всех кандидатов вместе взятых. Действующий мэр столицы Виталий Кличко второй по количеству потраченных на рекламу денег. Он потратил 4 тыс. долл. на 31 рекламный пост.

Соперники за мэрское кресло во Львове Андрей Садовой и Игорь Васюник потратили меньшие суммы. Так, Садовой потратил 2 тыс. 460 долл. на 15 рекламных сообщений, а Игорь Васюник потратил 2 тыс. 144 долл. на 26 рекламных объявлений.

В свою очередь кандидат в мэры Полтавы Андрей Матковский потратил 1 тыс. 347 долл. на 52 поста.



Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг партии «Слуга народа» продолжает снижаться. В апреле провластную политсилу поддерживали 32,6% избирателей, а в сентябре уже 21,5% респондентов. На втором месте с 17,8% оказалась партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», а на третьем с результатом в 16,3% — партия «Европейская солидарность».