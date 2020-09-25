Королевская отправила 19-летнего сына на выборы в горсовет Краматорска, фото — ФБ Р.Солода

https://racurs.ua/n144324-korolevskaya-otpravila-19-letnego-syna-na-vybory-v-gorsovet-kramatorska-foto.html

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Местные выборы в Краматорске пройдут с участием сына известных политиков. Нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и Юрий Солод отправили на них своего 19-летнего сына.

Ростислав Солод поборется за мандат депутата городского совета Краматорска. Юношу 2001 года рождения выдвинули кандидатом на съезде организации партии в Краматорске.

Солод-младший выступил на митинге, в котором приняли участие и его родители. Он заявил, что «идет на выборы с командой ОПЗЖ, чтобы сделать Краматорск инвестиционно привлекательным, технологичным и комфортным для жизни городом».

Солод в Фейсбук впоследствии написал, что будет воевать на выборах против «обломков режима Порошенко» и «выметать партию войны и упадка из горсовета Краматорска». Он уже успел сфотографироваться с лидером ОПЗЖ Юрием Бойко для агитки.

Ростислав — сын депутатов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода. Об этом говорится в декларации старшего из Солодов, которую нардеп подал в НАПК.