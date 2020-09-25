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Ракурс
Королевська відправила 19-річного сина на вибори в міськраду Краматорська, фото — ФБ Р.Солода

Королевська відправила 19-річного сина на вибори в міськраду Краматорська (ФОТО)

25 вер 2020, 16:39
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Місцеві вибори в Краматорську відбудуться за участі сина відомих політиків. Нардепи від «Опозиційної платформи — За життя» Наталя Королевська та Юрій Солод відправили на них свого 19-річного сина.

Ростислав Солод позмагається за мандат депутата міської ради Краматорська. Юнака 2001 року народження висунули кандидатом під час з’їзду осередку партії в Краматорську.

Королевська відправила 19-річного сина на вибори в міськраду Краматорська, фото — ФБ Р.Солод

Солод-молодший виступив на мітингу, у якому взяли участь і його батьки. Він заявив, що «йде на вибори з командою ОПЗЖ, аби зробити Краматорськ інвестиційно привабливим, технологічним і комфортним для життя містом».

Солод у Фейсбук згодом написав, що воюватиме на виборах проти «уламків режиму Порошенка» і «вимітатиме партію війни і занепаду з міськради Краматорська». Він вже встиг сфотографуватися із лідером ОПЗЖ Юрієм Бойко для агітки.


Королевська відправила 19-річного сина на вибори в міськраду Краматорська, фото — ФБ Р.Солод

Ростислав — син депутатів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода. Про це йдеться у декларації старшого з Солодів, яку нардеп подав до НАЗК.

Джерело: Ракурс


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