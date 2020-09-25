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Ракурс
Правила перебування в СІЗО в Україні змінять, фото: Євгеній Кравс

Книги, спорт і прикраси — в Україні змінять правила перебування в СІЗО

25 вер 2020, 16:23
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В Україні вдосконалили норми щодо СІЗО та установ виконання покарань. Частина нововведень запроваджена на виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Текст відповідного указу з’явиться найближчими днями. Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про це у своєму Фейсбуці.

Наразі Малюська повідомив про кілька основних змін:


  • тепер у СІЗО з’являться холодильники (щоправда, не за державні кошти);
  • на прогулянкових двориках з’являться додаткові можливості для зайняття спортом, окрім стандартних перекладин та брусів;
  • адвокати отримають можливість роботи з лептопами та портативними принтерами;
  • жінки зможуть мати прикраси з некоштовних матеріалів;
  • у дисциплінарний ізолятор (ДІЗО) або карцер можна буде брати з собою книги;
  • довжина волосся у чоловіків може становити до 5 см.

Також Малюська зазначив, що експеримент із запровадженням у СІЗО платних камер з покращеними умовами перебування наразі триває успішно. Так, у Києві спостерігається значний попит на такі камери, тож відкрито ще жіночу платну камеру та одну додаткову чоловічу.

Нагадаємо, у червні Малюська повідомляв, що в Україні вже почали ремонтувати безкоштовні камери в СІЗО за рахунок коштів, отриманих від платних камер.

Джерело: Ракурс


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