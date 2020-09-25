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Правила перебування в СІЗО в Україні змінять, фото: Євгеній Кравс
Книги, спорт і прикраси — в Україні змінять правила перебування в СІЗОhttps://racurs.ua/ua/n144323-knygy-sport-i-prykrasy-v-ukrayini-zminyat-pravyla-perebuvannya-v-sizo.htmlРакурс
В Україні вдосконалили норми щодо СІЗО та установ виконання покарань. Частина нововведень запроваджена на виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Текст відповідного указу з’явиться найближчими днями. Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про це у своєму Фейсбуці.
Наразі Малюська повідомив про кілька основних змін:
- тепер у СІЗО з’являться холодильники (щоправда, не за державні кошти);
- на прогулянкових двориках з’являться додаткові можливості для зайняття спортом, окрім стандартних перекладин та брусів;
- адвокати отримають можливість роботи з лептопами та портативними принтерами;
- жінки зможуть мати прикраси з некоштовних матеріалів;
- у дисциплінарний ізолятор (ДІЗО) або карцер можна буде брати з собою книги;
- довжина волосся у чоловіків може становити до 5 см.
Також Малюська зазначив, що експеримент із запровадженням у СІЗО платних камер з покращеними умовами перебування наразі триває успішно. Так, у Києві спостерігається значний попит на такі камери, тож відкрито ще жіночу платну камеру та одну додаткову чоловічу.
Нагадаємо, у червні Малюська повідомляв, що в Україні вже почали ремонтувати безкоштовні камери в СІЗО за рахунок коштів, отриманих від платних камер.
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