Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Правила пребывания в СИЗО в Украине изменят, фото: Євгеній Кравс

Книги, спорт и украшения — в Украине изменят правила пребывания в СИЗО

25 сен 2020, 16:23
999

В Украине усовершенствовали нормы, которые касаются СИЗО и учреждений исполнения наказаний. Часть нововведений введена во исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Текст соответствующего указа появится в ближайшие дни. Министр юстиции Денис Малюська сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Пока что Малюська сообщил о нескольких основных изменений:


  • теперь в СИЗО появятся холодильники (правда, не за государственные средства);
  • на прогулочных двориках появятся дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладин и брусьев;
  • адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами;
  • женщины смогут иметь украшения из недрагоценных материалов;
  • в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) или карцер можно будет брать с собой книги;
  • длина волос у мужчин может составлять до 5 см.

Также Малюська отметил, что эксперимент с введением в СИЗО платных камер с улучшенными условиями пребывания идет успешно. Так, в Киеве наблюдается значительный спрос на такие камеры, поэтому еще открыли женскую платную камеру и одну дополнительную мужскую.

Напомним, в июне Малюська сообщал, что в Украине уже начали ремонтировать бесплатные камеры в СИЗО за счет средств, полученных от платных камер.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров