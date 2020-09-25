Правила пребывания в СИЗО в Украине изменят, фото: Євгеній Кравс

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В Украине усовершенствовали нормы, которые касаются СИЗО и учреждений исполнения наказаний. Часть нововведений введена во исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Текст соответствующего указа появится в ближайшие дни. Министр юстиции Денис Малюська сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Пока что Малюська сообщил о нескольких основных изменений:

теперь в СИЗО появятся холодильники (правда, не за государственные средства);

на прогулочных двориках появятся дополнительные возможности для занятия спортом, кроме стандартных перекладин и брусьев;

адвокаты получат возможность работы с лэптопами и портативными принтерами;

женщины смогут иметь украшения из недрагоценных материалов;

в дисциплинарный изолятор (ДИЗО) или карцер можно будет брать с собой книги;

длина волос у мужчин может составлять до 5 см.

Также Малюська отметил, что эксперимент с введением в СИЗО платных камер с улучшенными условиями пребывания идет успешно. Так, в Киеве наблюдается значительный спрос на такие камеры, поэтому еще открыли женскую платную камеру и одну дополнительную мужскую.

Напомним, в июне Малюська сообщал, что в Украине уже начали ремонтировать бесплатные камеры в СИЗО за счет средств, полученных от платных камер.