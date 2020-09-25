Теракт в Париже. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n144322-vozle-byvshey-redakcii-charlie-hebdo-v-parije-neizvestnyy-napal-s-nojom-na-prohojih-foto-terakta.html

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Нападение с ножом на прохожих в Париже произошло сегодня, 25 сентября. Прокуратура Парижа начала расследование нападения с признаками теракта, которое произошло рядом с бывшей редакцией Charlie Hebdo — французского сатирического журнала.

Подозреваемый в теракте уже задержан. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нападение произошло в 11-м округе Парижа. В результате ранений пострадали четверо людей, двое из них — сотрудники информационного агентства Premières Lignes. Префектура полиции рекомендует жителям города избегать посещения района, где произошел инцидент.





Полиция Парижа возбудила дело по статье «Покушение на убийство в связи с террористической деятельностью преступной террористической группировки» в отношении задержанного. Президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован о случившемся и следит за ситуацией.





Как известно, в 2015 году исламисты напали на редакцию журнала Charlie Hebdo из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время теракта погибли 12 сотрудников сатирического издания. Отметим, что на данный момент местонахождение редакции журнала засекречено в целях безопасности.





В сентябре 2020 года в Charlie Hebdo появились новые карикатуры на пророка Мухаммеда, которые могли возмутить исламистов. Также 2 сентября 2020 года в Париже начался процесс по делу о теракте в Charlie Hebdo. Обвинения предъявлены 14 радикальным исламистам.

Напомним, ранее мы сообщали, что стрельбу во Франции открыл 84-летний мужчина. Целью его нападения стала мечеть, возле которой он ранил двух человек из огнестрельного оружия. По данным полиции, нападавший также пытался поджечь двери мечети и припаркованный недалеко от входа автомобиль.