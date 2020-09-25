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Напад у Парижі. Фото: Reuters

Біля колишньої редакції Charlie Hebdo у Парижі невідомий напав із ножем на перехожих — фото теракту

25 вер 2020, 16:05
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Напад із ножем на перехожих у Парижі відбувся сьогодні, 25 вересня. Прокуратура Парижа розпочала розслідування нападу з ознаками теракту, який стався поряд із колишньою редакцією Charlie Hebdo — французького сатиричного журналу.

Підозрюваний у теракті вже затриманий. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Напад стався у 11-му окрузі Парижа. Унаслідок поранень постраждали четверо людей, двоє з них — співробітники інформаційного агентства Premières Lignes. Префектура поліції рекомендує жителям міста уникати відвідування району, де стався інцидент.

Теракт у Парижі. Фото: ReutersПоліція Парижа вже порушила кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство у зв’язку з терористичною діяльністю злочинного терористичного угруповання» щодо затриманого. Президент Франції Еммануель Макрон проінформований про те, що трапилося, і стежить за ситуацією.

Теракт у Парижі. Фото: ReutersЯк відомо, у 2015 році ісламісти напали на редакцію журналу Charlie Hebdo через карикатури на пророка Мухаммеда. Під час теракту загинули 12 співробітників сатиричного видання. Зазначимо, що тепер місцезнаходження редакції журналу засекречено у цілях безпеки.


Теракт у Парижі. Фото: ReutersУ вересні 2020 року у Charlie Hebdo з’явилися нові карикатури на пророка Мухаммеда, які могли обурити ісламістів. Також 2 вересня 2020 року в Парижі розпочався процес у справі про теракт у Charlie Hebdo. Звинувачення дістали 14 радикальних ісламістів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стрілянину у Франції влаштував 84-річний чоловік. Ціллю його нападу стала мечеть, біля якої він поранив двох людей із вогнепальної зброї. За інформацією поліції, нападник також намагався підпалити двері мечеті та припаркований біля входу автомобіль.


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