Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Франції озброєний чоловік напав на мечеть, поранено двох людей. Фото: Укринформ

У Франції озброєний чоловік напав на мечеть, поранено двох людей (ФОТО)

28 жов 2019, 21:03
999

Стрілянину у Франції відкрив 84-річний чоловік вдень 28 жовтня. Метою його нападу стала мечеть, біля якої він поранив двох осіб з вогнепальної зброї.

Loading...

За даними поліції, нападник також намагався підпалити двері мечеті і припаркований неподалеку від входу автомобіль. Інцидент стався в місті Байонна, повідомляє BBC.

Обидва постраждалих отримали серйозні поранення, вони госпіталізовані. Пораненим більше 70 років.
Коли нападник хотів втекти з місця злочину, він здійснив спробу підпалу автомобіля.

У Франції озброєний чоловік напав на мечеть, поранені дві людини. Фото: Twitter

В ході поліцейської операції стрілка заарештували біля будинку недалеко від Байонни.

Нагадаємо, 10 серпня в мечеті у передмісті Осло сталася стрілянина. Невідомий, який був озброєний двома дробовиками і пістолетом, увірвався в мечеть і почав стріляти. На щастя, одразу після кількох пострілів парафіяни його знешкодили та передали зловмисника поліції.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 28 жовтня: Київська область отримала нового главу, по країні поширюється дифтерія

Головними новинами 28 жовтня стали: призначення нового керівника Київської обласної державної адміністрації, другий підтверджений випадок дифтерії в Києві та поширення гепатиту в Чернігові

Новини України
23:02

Зеленський «розв'язав руки» НАБУ і чекає обвинувачувальних вироків

Президент Зеленський сьогодні завітав до НАБУ. Під час зустрічі із головою НАБУ і колективом він запевнив, що «розв'язав руки» бюро, повністю підтримує антикорупційні органи і чекає обвинувальних вироків для тих, хто порушив закон

Новини України
16:18