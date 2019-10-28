У Франції озброєний чоловік напав на мечеть, поранено двох людей. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/ua/n128689-u-franciyi-ozbroienyy-cholovik-napav-na-mechet-poraneno-dvoh-ludey-foto.html

Ракурс

Стрілянину у Франції відкрив 84-річний чоловік вдень 28 жовтня. Метою його нападу стала мечеть, біля якої він поранив двох осіб з вогнепальної зброї.

Loading...

За даними поліції, нападник також намагався підпалити двері мечеті і припаркований неподалеку від входу автомобіль. Інцидент стався в місті Байонна, повідомляє BBC.

Обидва постраждалих отримали серйозні поранення, вони госпіталізовані. Пораненим більше 70 років.

Коли нападник хотів втекти з місця злочину, він здійснив спробу підпалу автомобіля.

В ході поліцейської операції стрілка заарештували біля будинку недалеко від Байонни.

Нагадаємо, 10 серпня в мечеті у передмісті Осло сталася стрілянина. Невідомий, який був озброєний двома дробовиками і пістолетом, увірвався в мечеть і почав стріляти. На щастя, одразу після кількох пострілів парафіяни його знешкодили та передали зловмисника поліції.