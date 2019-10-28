Во Франции вооруженный мужчина напал на мечеть, ранены два человека. Фото: Укринформ

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Ракурс

Стрельбу во Франции открыл 84-летний мужчина днем 28 октября. Целью его нападения стала мечеть, возле которой он ранил двух человек из огнестрельного оружия.

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По данным полиции, нападавший также пытался поджечь двери мечети и припаркованный недалеко от входа автомобиль. Инцидент произошел в городе Байонна, сообщает BBC.

Оба пострадавших получили серьезные ранения, они госпитализированы. Раненым больше 70 лет.

Когда нападавший хотел скрыться с места преступления, он совершил попытку поджога автомобиля.

В ходе полицейской операции стрелка арестовали возле дома недалеко от Байонны.

Напомним, 10 августа в мечети в пригороде Осло произошла стрельба. Неизвестный, который был вооружен двумя дробовиками и пистолетом, ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили и передали злоумышленника полиции.