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Оба пострадавших получили серьезные ранения, они госпитализированы. Раненым больше 70 лет.
Во Франции вооруженный мужчина напал на мечеть, ранены два человека. Фото: Укринформ
Во Франции вооруженный мужчина напал на мечеть, ранены два человека (ФОТО)https://racurs.ua/n128689-vo-francii-voorujennyy-mujchina-napal-na-mechet-raneny-dva-cheloveka-foto.htmlРакурс
Стрельбу во Франции открыл 84-летний мужчина днем 28 октября. Целью его нападения стала мечеть, возле которой он ранил двух человек из огнестрельного оружия.
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По данным полиции, нападавший также пытался поджечь двери мечети и припаркованный недалеко от входа автомобиль. Инцидент произошел в городе Байонна, сообщает BBC.
Оба пострадавших получили серьезные ранения, они госпитализированы. Раненым больше 70 лет.
Когда нападавший хотел скрыться с места преступления, он совершил попытку поджога автомобиля.
В ходе полицейской операции стрелка арестовали возле дома недалеко от Байонны.
Напомним, 10 августа в мечети в пригороде Осло произошла стрельба. Неизвестный, который был вооружен двумя дробовиками и пистолетом, ворвался в мечеть и начал стрелять. К счастью, сразу после нескольких выстрелов прихожане его обезвредили и передали злоумышленника полиции.
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