Болгарія вислала російського дипломата, якого підозрюють у шпигунстві. Фото: Рубрика

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Болгарія вислала з країни російського дипломата, щодо якого тут відкрили провадження за звинуваченням у шпигунстві. При цьому місцеві силові відомства не називають імені дипломата.

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За даними слідства, з вересня минулого року дипломат збирав розвідувальні дані. Зокрема, він проводив зустрічі з громадянами Болгарії і одним високопоставленим чиновником, у якого був доступ до секретної інформації Болгарії, ЄС і НАТО, йдеться в заяві прокуратури, повідомляє місцеве видання News.bg.

За уточненими даними, дипломат проводив зустрічі для того, щоб отримати інформацію, яка є державною таємницею. За такі відомості він платив своїм інформаторам.

За попередніми даними, мова йде про першого секретаря посольства Росії в Болгарії. Так як у нього була недоторканність, йому не могли пред’явити звинувачення.

По інформації ТАСС, підозрюваний у шпигунстві вже покинув територію країни. У посольстві РФ відмовилися коментувати цю інформацію.

Відзначимо, що 24 жовтня підозрюваного в шпигунстві для РФ затримали в Польщі. Прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в Twitter написав, що його заарештували на три місяці.

Нагадаємо, що в березні минулого року у Польщі також був затриманий шпигун з Росії.