Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Болгарія вислала російського дипломата, якого підозрюють у шпигунстві. Фото: Рубрика

Болгарія вислала російського дипломата, якого підозрюють у шпигунстві

28 жов 2019, 20:10
999

Болгарія вислала з країни російського дипломата, щодо якого тут відкрили провадження за звинуваченням у шпигунстві. При цьому місцеві силові відомства не називають імені дипломата.

Loading...

За даними слідства, з вересня минулого року дипломат збирав розвідувальні дані. Зокрема, він проводив зустрічі з громадянами Болгарії і одним високопоставленим чиновником, у якого був доступ до секретної інформації Болгарії, ЄС і НАТО, йдеться в заяві прокуратури, повідомляє місцеве видання News.bg.

За уточненими даними, дипломат проводив зустрічі для того, щоб отримати інформацію, яка є державною таємницею. За такі відомості він платив своїм інформаторам.

За попередніми даними, мова йде про першого секретаря посольства Росії в Болгарії. Так як у нього була недоторканність, йому не могли пред’явити звинувачення.

По інформації ТАСС, підозрюваний у шпигунстві вже покинув територію країни. У посольстві РФ відмовилися коментувати цю інформацію.

Відзначимо, що 24 жовтня підозрюваного в шпигунстві для РФ затримали в Польщі. Прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин в Twitter написав, що його заарештували на три місяці.

Нагадаємо, що в березні минулого року у Польщі також був затриманий шпигун з Росії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Старі пісні про головне»: в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів по транзиту газу через Україну

У понеділок в Бельгії пройшла четверта зустріч тристоронніх газових переговорів по транзиту через Україну, участь в якій беруть представники України, Росії та Єврокомісії

Новини України
19:34

Обхідний міст у Станиці Луганській майже готовий: що відбувається на будівництві (ФОТО)

Обхідний міст у Станиці Луганській майже готовий. Українська влада повідомила, що підходять до завершення підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту. Ця споруда працюватиме, доки ремонтуватимуть основну переправу

Новини України
19:21