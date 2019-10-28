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Ракурс
Болгария выслала российского дипломата, которого подозревают в шпионаже. Фото: Рубрика

Болгария выслала российского дипломата, которого подозревают в шпионаже

28 окт 2019, 20:10
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Болгария выслала из страны российского дипломата, в отношении которого здесь открыли производство по обвинению в шпионаже. При этом местные силовые ведомства не называют имени дипломата.

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По данным следствия, с сентября прошлого года дипломат собирал разведывательные данные. В частности, он проводил встречи с гражданами Болгарии и одним высокопоставленным чиновником, у которого был доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО, говорится в заявлении прокуратуры, сообщает местное издание News.bg.

По уточненным данным, дипломат проводил встречи для того, чтобы получить информацию, которая является государственной тайной. За такие сведения он платил своим информаторам.

По предварительным данным, речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. Так как у него была неприкосновенность, ему не могли предъявить обвинения.

По информации ТАСС, подозреваемый в шпионаже уже покинул территорию страны. В посольстве РФ отказались комментировать эту информацию.

Отметим, что 24 октября подозреваемого в шпионаже в пользу РФ задержали в Польше. Пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал, что его арестовали на три месяца.

Напомним, что в марте прошлого года в Польше также был задержан шпион из России.

Источник: Ракурс


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