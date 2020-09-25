Зеленський представив стратегію Закарпаття на тлі бренду «Слуги народу», скріншот відео

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Президент Володимир Зеленський представив стратегію розвитку Закарпатської області на тлі бренду політичної партії «Слуга народу».

Глава держави 25 вересня перебуває на Закарпатті, він виступив на форумі зі стратегії розвитку регіону.

Захід забрендували під кольори і символіку партії «Слуга народу»: на трибуні, з якої виступав президент України, зазначили слоган «Зе! Місцеві» у кольорах СН. Поблизу сцени висів великий банер у партійних кольорах і з текстом «Зе! Місцеві Закарпаття».

Зеленський і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у доповідях жодного разу не згадали про партію «Слуга народу».

Місцеві вибори будуть цього разу надзвичайно важливими, оскільки місцева влада завдяки децентралізації отримала великі фінансові повноваження, — сказав про майбутнє голосування на місцевих виборах глава держави.

Зеленський виступав сьогодні на Закарпатті у робочий час, а його заходи висвітлювали державні ресурси Офісу президента.

Раніше експерти з Комітету виборців та організації «Опора» декілька разів зауважували, що під час візитів в регіони Зеленський фактично агітує за партію «Слуга народу», а це неприпустимо з точки зору міжнародних виборчих стандартів.