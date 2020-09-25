Зеленский представил стратегию Закарпатья на фоне бренда «Слуги народа», скриншот видео

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Владимир Зеленский, президент Украины, представил стратегию развития области на фоне бренда политической партии «Слуга народа».

Глава государства 25 сентября находится на Закарпатье, он выступил на форуме по стратегии развития региона.

Мероприятие забрендировали под цвет и символику партии «Слуга народа»: на трибуне, с которой выступал президент Украины, был слоган «Зе! Местные» в цветах СН. Возле сцены висел большой баннер в партийных цветах и ​​с текстом «Зе! Местные Закарпатье».

Зеленский и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в докладах ни разу не вспомнили о партии «Слуга народа».

Местные выборы будут в этот раз очень важны, поскольку местные власти благодаря децентрализации получили большие финансовые возможности, — сказал о предстоящем голосовании на местных выборах глава государства.

Зеленский выступал сегодня на Закарпатье в рабочее время, а его мероприятие освещали государственные ресурсы Офиса президента.

Ранее эксперты Комитета избирателей и организации «Опора» несколько раз замечали, что во время визитов в регионы Зеленский фактически агитирует за партию «Слуга народа», а это недопустимо с точки зрения международных избирательных стандартов.