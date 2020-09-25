У Сербії розбився реактивний літак «МіГ-21», фото: Zarko Skoko

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Ракурс

У Сербії розбився реактивний винищувач «МіГ-21» Збройних сил країни.

Інцидент стався сьогодні, 25 вересня, близько 9.00 за місцевим часом біля розташованого на заході країни села Брасіна, повідомляє RTS.

Зазначається, що за неофіційною інформацією, один з пілотів літака загинув, іншого — розшукують.

Також внаслідок інциденту поранення отримав місцевий житель 1961 року народження, у дворі якого розбився літак. Його госпіталізували з опіками грудної клітки, голови та рук.

У Міноборони Сербії заявляють, що літак розбився під час виконання планового льотного завдання. Зазначається, що під час перевірки літака перед вильотом сьогодні вранці жодних несправностей не виявили.

Очевидці розповіли журналістам, що пілоти, схоже, не встигли катапультуватися. Літак в якийсь момент почав дуже низько летіти над дахами розташованих у селі будинків, після чого впав.

«МіГ-21» — це радянський реактивний фронтовий винищувач. В СРСР випускався серійно з 1959 по 1986 роки. У низці країн світу досі використовується як навчально-тренувальний літак.

Нагадаємо, у Росії нещодавно винищувач Су-30 збили іншим військовим літаком РФ. Інцидент стався у Тверській області в межах військових навчань «Кавказ-2020».